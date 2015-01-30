Как понижение ключевой ставки скажется на вкладах и кредитах москвичей

Банк России понизил ключевую ставку на два процента

Центробанк России снизил ключевую ставку с 17% до 15% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

"Решение снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта призвано сбалансировать цели обуздания инфляции и восстановления экономического роста", - отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя действия регулятора. Она добавила, что декабрьское повышение ставки до 17% было экстренной мерой, позволившей сбить панику на валютном рынке.

Добавим, что сразу после объявления Банка России доллар кратковременно превысил отметку в 70 рублей, но затем он откатился до 69,95 рубля.

Следующее заседание совета директоров Центробанка, где будет рассматриваться вопрос о размере ключевой ставки, запланировано на 13 марта.

Напомним, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого ЦБ поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

В начале января кредитные организации попросили ЦБ понизить ключевую ставку до 15%, а затем постепенно снижать ее до предкризисного уровня - 10,5 % годовых.

Ранее экономический обозреватель Денис Елаховский отмечал, что ключевая ставка ЦБ должна быть не выше 10,5%. "Если ставка будет снижена хотя бы до этого уровня, это приведет к нормализации процентных ставок для бизнеса и для населения", - сказал он.

По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, для простых граждан снижение ставки означает уменьшение ставок по кредитам на аналогичную величину. Также подешевеют ставки по депозитам.

Зампредседатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что снижение ставки необходимо продолжить, чтобы поддержать кредитные процессы в экономике.

"Сегодняшнее решение - уже определенное облегчение для банков, как с точки зрения привлечения средств, так и планирования своей работы на ближайшее будущее. Ассоциация "Россия" от лица всего банковского сообщества выступала за поэтапное достижения предкризисного уровня ключевой ставки в 10,5% годовых. Очевидно, что нужно внимательно мониторить ситуацию, смотреть за тем, чтобы рублевые ресурсы, которые банки получают от ЦБ РФ, использовались для кредитования экономики, а не для игры на валютном рынке", - сказал он.