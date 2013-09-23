"Огонек": Гаджеты создают новый биологический вид - Homo electronicus

Фото: М24.ru

Бойня в корпусе 197

Утренний эфир вашингтонских радио- и телекомпаний 16 сентября был взорван горячей новостью: стрельба в квартале Нейви-Ярд, расположенном в юго-восточной части города недалеко от Конгресса США. В этом районе, на берегу небольшой речки Анакостиа, впадающей в Потомак, еще в конце XVIII века была построена военная верфь. Сейчас там находятся военные объекты, в том числе ВМС и Корпуса морской пехоты, на которых работают около 3 тысяч человек — как военные, так и гражданские специалисты.

Цыплят по осени недосчитались

Так уж совпало, что в сентябре мир отмечает пятилетие крупнейшего за последние годы экономического кризиса успешным выходом из него, а Россия — погружением в то, что всеми уже пройдено. В общем, догнали: бюджетный маневр, который теперь стал синонимом секвестра, предусматривает фронтальное сокращение большинства расходных статей, долговая нагрузка регионов растет пугающими темпами, взятые государством социальные и инвестиционные обязательства непосильны при существующем уровне доходов.

"Хасбулатов был уверен, что победа близка"

Каждый год с октября 1993 года социологи "Левада-центра" проводят социологический опрос россиян о событиях октября 1993 года, и из года в год отношение граждан к тем событиям практически не меняется — каждый второй не понимает, что же на самом деле тогда произошло и какая из сторон конфликта была права. Понимают ли это сегодня сами участники того конфликта? Об этом "Огонек" побеседовал с Евгением Кожокиным, ректором Академии труда и социальных отношений, который 20 лет назад был депутатом Верховного совета РФ и волею судьбы оказался в роли канала связи между ельцинистами и хасбулатовцами.

Стертая память

Двадцать лет назад Россия начала выводить из Европы свои войска. 17 сентября 1993 года последний наш солдат покинул польскую Легницу, где располагался сначала штаб Северной группы войск, а потом Главное командование западного направления. Легницу называли Малой Москвой. Что с ней стало сегодня и как вспоминают наше присутствие поляки и русские, выяснял "Огонек".

Человек и его Apple

В Америке начались продажи нового смартфона фирмы Apple 5S и 5C. Это событие с трепетом ожидалось целый год, и невозможно вообразить, чтобы презентация какой-либо иной продукции имело значение для такого количества людей. Айфонов в мире почти миллиард. И 80 процентов тех, у кого есть айфон предыдущего поколения, собираются купить новый — пятого поколения. В России по рукам ходит около 20 млн айфонов, в Москве — 4 млн. Столько же в столице легковых автомобилей.

О том, что мы можем

Сезон в театре только начался, но одна тенденция уже ясна. Те, кого раньше называли "молодыми экспериментаторами" и держали в подвалах, вышли из резервации и ставят на академических сценах. Значит, все не так плохо. По крайней мере, в театре.

Братья по клубу

В Москве появился уникальный футбольный клуб — для бывших детдомовцев

Поля академии "Спартака" в Сокольниках, аккуратный искусственный газон, панельные многоэтажки вдали. Девять парней в белых футболках и красных шортах по очереди бьют по воротам. Вратарь усердно ловит — все лицо в черных пятнышках от синтетической травы. Еще минут пять, и футболисты собираются в углу поля — на инструктаж.

Как мы чистили Байкал от людей

Мизантропия охватывает, как только кончается асфальт и автобус, захлебываясь и прихрамывая на все колеса, начинает семенить по прибайкальской грунтовке. На западной стороне асфальт кончается после Хурай-Нура и Ялга-Узура (а вы думали, здесь все искони русское, здесь русский дух?! Держи карман шире: здесь разноцветные ленточки на столбах и деревьях, и бурятские юрты, и харчевни с буззами-позами, и другая земля).

