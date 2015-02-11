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11 февраля, 21:47

"ВКонтакте" удалила музыку из новой версии приложения для Apple

Apple связь приложения Вконтакте

Социальная сеть "ВКонтакте" обновила приложения для iPhone и iPad, отказавшись от музыкального раздела.

"Мы сожалеем, что в результате непрозрачной политики компании Apple наши пользователи будут лишены возможностей музыкального стриминга в мобильных приложениях на этой платформе", - говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Отметим, что слушать музыку из "ВКонтакте" в настоящее время можно в мобильной версии соцсети, которая доступна в браузере на любых планшетах и смартфонах.

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"Мы прикладываем все усилия, чтобы восстановить работу музыкального сервиса в следующих версиях приложения", - добавили в пресс-службе.

Социальную сеть "ВКонтакте" запустили в октябре 2006 года. По данным на январь 2014 года ежедневная аудитория соцсети составила около 60 миллионов человек.

В сентябре прошлого года 48% акций "ВКонтакте" приобрела Mail.Ru Group, став ее единственным владельцем.

Сумма сделки составила 1,47 миллиарда долларов.

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