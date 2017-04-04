Макаревич объяснил решение провести концерт в Санкт-Петербурге в день теракта

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Известный российский музыкант Андрей Макаревич прокомментировал свое решение не отменять концерт в Санкт-Петербурге в день взрыва в метро. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверное, станет безопаснее. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", – написал Андрей Макаревич.

Во вторник, 3 апреля, пресс-секретарь музыканта Антон Чернин сообщил ТАСС, что не отменять концерт Yiddish Jazz Маккревича попросили его поклонники. Он напомнил, что после теракта в 2003 году на рок-фестивале "Крылья" в московском Тушине группа Макаревича "Машина времени" также не стала отказываться от выступления.

Андрей Макаревич – заслуженный артист РСФСР, народный артист России. Весной 2016 года его группа "Машина времени" выпустила первый за семь лет студийный альбом "ВЫ". Всего в дискографии коллектива 13 студийных пластинок. Yiddish Jazz – сольный проект музыканта.