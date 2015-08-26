Программу Дня города составили с учетом пожеланий москвичей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 200 тысяч москвичей приняли участие в опросе "Активного гражданина" по формировании программы Дня города. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Программа мероприятий в рамках Дня города 2015 была составлена с учетом пожеланий самих москвичей в рамках голосования в "Активном гражданине". Более 200 тысяч жителей Москвы выбрали наиболее интересные для них мероприятия", - отметил он.

По его словам, 28 процентов предложили в этот день провести экскурсии по различным московским местам, еще четверть опрошенных высказались за увеличение мероприятий для детей, каждый пятый поддержал проведение концертов классической музыки под открытым небом и 18 процентов отметили фестиваль военных оркестров "Спасская башня".

Кибовский напомнил, что мероприятия для детей и школьников в честь Дня города на Цветном бульваре возле цирка Юрия Никулина будут организованы мастер-классы и творческие выступления, а на ВДНХ детской аудитории будет посвящено более 20 площадок.

В этом году в День города будет отмечаться 5 и 6 сентября. Будет создано около 500 районных площадок на базах школ, домов культуры, творческих центров и более 300 площадок во дворах. В двухдневную программу празднований войдут более 200 бесплатных экскурсий. Также в городе будет организована 31 точка запуска праздничного фейерверка.

Главным концертом, подготовленным к празднику, станет бесплатное выступление группы Aerosmith на Лубянской площади.

На День города безопасность жителей столицы обеспечат около 15 тысяч полицейских и сотрудников МЧС.

Также уже известно, что в Воронцовском парке день рождения столицы отметят джазовым фестивалем. На основной сцене для всех посетителей выступят около семи музыкальных коллективов.

Кроме того, на аллеях парка можно будет услышать музыку струнного квартета SOPHIA и BUBAMARA BRASS BAND.