Театр на Таганке начнет репетиции осенью

Фото: ТАСС

В департаменте культуры города Москвы состоялось заседание Совета директоров столичных театров, в ходе которого прошло обсуждение концепции деятельности Театра на Таганке, – сообщает официальный сайт ведомства.

Александр Кибовский заметил, у ведомства нет задачи расформировывать "Таганку". "Это взвешенное решение департамента культуры, Совета директоров и директора театра Ирины Апексимовой, которое дало легендарному театру шанс. Считаю, что это во многом личная заслуга Апексимовой, которая спасла театр", – сказал чиновник.

В ходе дискуссии была затронута тема ремонта здания театра. Собравшиеся установили сроки окончания реставрационных работ. Так, основная сцена театра должна быть готова к 1 декабря. Чуть ранее, 1 октября поступит в распоряжение труппы малая сцена. "Важно, что это "мемориальная зона", поэтому ее ремонт должен производиться с особой аккуратностью. Все должно быть так, как должно быть и как это видит сама творческая труппа", – заключил Кибовский.

Директор театра Ирина Апексимова предложила несколько новых проектов для малой сцены. Эту информацию подтвердили в театре. Первый имеет рабочее названием "Открытая репетиция" – проект, ориентированный на молодых режиссеров, которым предоставят возможность возможность заниматься постановками пьес. Самые удачные работы, прошедшие "открытую" репетицию с публикой и экспертами, будут показаны на сцене Театра на Таганке. Второй проект – "Поэтический театр". Апексимова отметила, что с труппой эти планы не обсуждались. Что касается репертуарной политики, то театр намерен сохранить наследие Юрия Любимова.

На совещании также стало известно, что Театр на Таганке продлит срочные договоры с 18 актерами, еще с 12 актерами контракты продлевать не будут. От комментариев на этот счет Ирина Апексимова отказалась.