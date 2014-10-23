Форма поиска по сайту

23 октября 2014, 18:32

Про технологии: робототехник расскажет, как самому собрать 3D-принтер

Фото: 3d-expo.ru

24 октября в рамках выставки передовых технологий 3D-печати и сканирования 3D print expo состоится лекция на тему "Собрать 3D-принтер самому DIY HARD или Небо в алмазах". Прямую трансляцию занятия можно будет увидеть на M24.ru.

Спикером занятия станет специалист в области 3D и робототехники Алексей Самойлов. Он раскроет секреты самостоятельной сборки оборудования для трехмерной печати.

Самойлов работает в сфере IT с 2004 года. Эксперт активно занимается популяризацией новых технологией и раскрытием возможностей их применения в разных сферах жизни.

  • Когда: 24 октября в 11.10
  • Кто: специалист в области 3D и робототехники Алексей Самойлов
  • О чем: о том, как самостотельно собрать 3D-принтер
  • Кому смотреть: ценителям новых технлогий

Выставка 3D print expo проходит в столице с 23 по 25 октября. Она предоставляет жителям и гостям столицы возможность исследовать последние тенденции в сфере 3D и робототехники, а также узнать обо всех достижениях этой уникальной области.

Трансляция завершена. Запись лекции будет выложена на нашем сайте.

Кроме того, в 13.15 мы проведем прямую трансляцию другого события выставки 3D print expo - лекции "Foodini: пищевая революция или как напечатать себе завтрак".

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
3D трансляции смотреть онлайн на m24.ru спикеры

