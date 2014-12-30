На елке "Три королевства" дети узнают, как делаются сладости

Фото: 3korolevstva.ru

С 2 по 10 января на ВДНХ будут проходить елки "Три королевства". Здесь дети узнают, как делаются их любимые сладости, покатаются на аттракционах и увидят сказочную шоу-программу про Снежную королеву.

Елка объединит три площадки: "Королевство аттракционов", "Снежную королеву" и "Королевство сладостей". Каждый из разделов елки будет по-своему привлекателен и интересен.

Так, в "Королевстве аттракционов" можно будет не только покататься на аттракционах, но также принять участие в конкурсах и посмотреть шоу. На второй площадке гостям покажут шоу-спектакль "Снежная королева" и погрузят в атмосферу сказки и магических превращений.

Наконец, в "Королевстве сладостей" гостей ВДНХ ждут необычные угощения. Можно будет узнают, как делаются сладости и даже самостоятельно создать именные конфеты.

Елки пройдут в павильоне №75. Билеты можно купить здесь. Стоимость билетов - от 1000 рублей.

Напомним, что на ВДНХ работает каток, который официально признан самым большим в стране. Он вошел в Книгу рекордов России сразу в двух категориях: как самый большой каток с искусственным льдом и как крупнейшая ледовая площадка в целом.