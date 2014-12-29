Чем опасны новогодние гирлянды

"Утро": Дешевая электрогирлянда может привести к пожару

В новогодние праздники пожарным нередко приходится тушить квартиры, загоревшиеся из-за неисправных новогодних гирлянд. Специалисты советуют москвичам особенно внимательно отнестись к выбору световых украшений.

"В случае пожара елка горит очень быстро, как натуральная, так и синтетическая. Синтетические елки, кроме того, при горении выделяют множество вредных веществ", - пояснил в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления по ВАО ГУ МЧС России по Москве Олег Легкий.

Опасные и некачественные гирлянды чаще всего продают на улице и в переходах. Как правило, они распространяются без упаковки и не имеют сертификата соответствия.

Как сообщил телеканалу начальник отдела сертификации промышленной продукции ФБУ "Ростест-Москва" Павел Меденко, производитель гирлянды обязательно должен указать в документах товарный знак, обозначение изделия и минимальные технические характеристики. "Кроме того, на гирлянде должна быть указана страна изготовления. Всю информацию покупатель может сравнить с сертификатом соответствия. Продавец обязан предоставить его клиенту по первому требованию", - добавил Меденко.

Главную новогоднюю елку страны украсили шарами и гирляндами

Прежде чем попасть на прилавок, гирлянды должны пройти тестовые испытания в лаборатории.

"Прежде всего мы тестируем те части гирлянды, которые находятся под напряжением. Например, вилку - это испытание называется "на пожаробезопасность", - пояснила инженер-испытатель Марианна Аксенова.

Гирлянды проверяют по 32 параметрам, в том числе, на ударостойкость и прочность шнура. Цены на световые украшения в магазинах начинаются от 300 рублей. На стоимость, прежде всего, влияет длина провода и количество ламп.

"90-метровая гирлянда уличного использования стоит около 18 тысяч рублей. В основном, покупатели берут гирлянды для дома, длиной 6-10 метров. Их стоимость - примерно полторы тысячи рублей", - рассказал "Москве 24" руководитель интернет-магазина световых приборов.

Специализированные магазины дают годовую гарантию на гирлянды. Эксперты уверяют: светодиодные гирлянды могут непрерывно работать 50 тысяч часов.

Если грамотно подобрать гирлянду, Новый год с ней можно будет встретить не меньше пяти раз.