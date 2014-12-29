Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

29 декабря 2014, 13:22

Чем опасны новогодние гирлянды

Новый год елка гирлянды

"Утро": Дешевая электрогирлянда может привести к пожару

В новогодние праздники пожарным нередко приходится тушить квартиры, загоревшиеся из-за неисправных новогодних гирлянд. Специалисты советуют москвичам особенно внимательно отнестись к выбору световых украшений.

"В случае пожара елка горит очень быстро, как натуральная, так и синтетическая. Синтетические елки, кроме того, при горении выделяют множество вредных веществ", - пояснил в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления по ВАО ГУ МЧС России по Москве Олег Легкий.

Опасные и некачественные гирлянды чаще всего продают на улице и в переходах. Как правило, они распространяются без упаковки и не имеют сертификата соответствия.

Как сообщил телеканалу начальник отдела сертификации промышленной продукции ФБУ "Ростест-Москва" Павел Меденко, производитель гирлянды обязательно должен указать в документах товарный знак, обозначение изделия и минимальные технические характеристики. "Кроме того, на гирлянде должна быть указана страна изготовления. Всю информацию покупатель может сравнить с сертификатом соответствия. Продавец обязан предоставить его клиенту по первому требованию", - добавил Меденко.

Главную новогоднюю елку страны украсили шарами и гирляндами

Прежде чем попасть на прилавок, гирлянды должны пройти тестовые испытания в лаборатории.

"Прежде всего мы тестируем те части гирлянды, которые находятся под напряжением. Например, вилку - это испытание называется "на пожаробезопасность", - пояснила инженер-испытатель Марианна Аксенова.

Гирлянды проверяют по 32 параметрам, в том числе, на ударостойкость и прочность шнура. Цены на световые украшения в магазинах начинаются от 300 рублей. На стоимость, прежде всего, влияет длина провода и количество ламп.

Ссылки по теме

"90-метровая гирлянда уличного использования стоит около 18 тысяч рублей. В основном, покупатели берут гирлянды для дома, длиной 6-10 метров. Их стоимость - примерно полторы тысячи рублей", - рассказал "Москве 24" руководитель интернет-магазина световых приборов.

Специализированные магазины дают годовую гарантию на гирлянды. Эксперты уверяют: светодиодные гирлянды могут непрерывно работать 50 тысяч часов.

Если грамотно подобрать гирлянду, Новый год с ней можно будет встретить не меньше пяти раз.

Сюжет: Новый год – 2015

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать