Дом-"книжку" на Новом Арбате купила компания "Апарт Груп"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Один из новоарбатских домов-"книжек" будет передан компании "Апарт Груп" за 2,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Назначение здания – гостинично-туристический комплекс. По мнению заместителя генерального директора консалтинговой компании Praedium Александра Ошурко, оптимальным для инвестора вариантом реализации станет создание в "книжке" гостиницы среднего ценового сегмента.

"Москва в цифрах": Дома-"книжки" на Арбате выставят на продажу

Речь идет о доме №15 по улице Новый Арбат. Город выставил дом на аукцион, однако на участие заявилась только одна компания. Аукцион был признан несостоявшимся, а единственному участнику предложили заключить договор по стартовой цене. Договор купли-продажи будет заключен в течение десяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола об итогах открытого аукциона.

Аукцион объявляли еще в прошлом году, однако дом позже сняли с торгов для дополнительной проработки вопросов, которые могли вызвать разночтения в документации. В феврале дом снова выставили на продажу, существенно снизив стартовую цену – почти на 300 миллионов рублей.

Выставленный на аукцион 26-этажный дом включает в себя площадь более 28,9 тысячи квадратных метров.

Сегодня большая часть таких помещений, построенных в конце 60-х годов, сдается под офисы. Столичная мэрия, в свою очередь, готова предоставить арендаторам и другие площадки, находящиеся в собственности города.