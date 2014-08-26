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26 августа 2014, 09:34

Без горячей воды в Новой Москве остались более 160 домов

Новая Москва Игорь Пергаменщик авария чп

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате образования свища - утечки газа - на газопроводе, питающем квартальную тепловую станцию в городском округе Щербинка на территории Новой Москвы, более 160 жилых домов остались без горячей воды. Об этом M24.ru сообщил пресс-секретарь заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

Инцидент произошел около 5 часов утра.

"В результате аварии без горячей воды остались 167 жилых домов. Восстановить водоснабжение предполагается к 12.00", - отметил Пергаменщик.

По его словам, участок газопровода, где образовался свищ, обслуживается подольским филиалом "Мособлгаза". Сейчас аварийные службы перекрыли газ, ведутся ремонтно-восстановительные работы.

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