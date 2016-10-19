Пройтись маршрутами Николая II предложат на бесплатной экскурсии

Фотохроника ТАСС

20 октября москвичей пригласят на прогулку, носящую романтичное название "Последняя любовь Империи. Николай II". Об этом сообщает сайт проекта "Гуляем по Москве".

Однако говорить на экскурсии будут не столько о любви, сколько о стране и ее истории. Николай II вступил на престол, когда ему было 26 лет, и все были уверены, что время его правления запомнится спокойствием и благополучием. Однако совсем скоро все изменилось.

Русско-японская война, революция 1905–1907 годов, Кровавое воскресение, Первая мировая война, 1917 год, а затем отречение от престола, арест, ссылка и расстрел царской семьи.

Экскурсовод вместе с участниками попробует разобраться, почему так произошло. В основе прогулки – письма императора своей жене – государыне Александре Федоровне, матери и детям

В Москве сохранилось довольно много мест, связанных с Николаем II, и именно через них пройдет маршрут.

Экскурсия бесплатная, необходима регистрация.