Про кино: Никита Михалков поделится секретами профессионального успеха

Никита Михалков. Фото: ИТАР-ТАСС

С 3 июля по 3 августа в театре киноактера будет работать бесплатная летняя киноакадемия Никиты Михалкова. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мастер-класса Никиты Сергеевича, который поделится секретами профессионального успеха.

Участие в проекте примут актеры, режиссеры, операторы и хореографы из России, Украины, Казахстана, Болгарии, Литвы, Румынии, Кипра, Израиля, США.

В рамках киноакадемии студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером, сообщили организаторы.

Обучение в школе основывается на пяти системах: Константина Станиславского, Михаила Чехова, Евгения Вахтангова, Питера Брука, Шарля Дюллена.

Когда: 4 июля Кто: Никита Михалков О чем: о профессиональном успехе тех, кто создает кино Кому смотреть: киноманам Начало трансляции: в 11.00



Трансляция завершена.



Запись лекции будет выложена на сайте M24.ru