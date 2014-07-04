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Культура

04 июля 2014, 10:50

Про кино: Никита Михалков поделится секретами профессионального успеха

Никита Михалков обучение мастер-классы кино смотреть онлайн на m24.ru онлайн-трансляции Летняя киноакадемия

Никита Михалков. Фото: ИТАР-ТАСС

С 3 июля по 3 августа в театре киноактера будет работать бесплатная летняя киноакадемия Никиты Михалкова. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мастер-класса Никиты Сергеевича, который поделится секретами профессионального успеха.

Участие в проекте примут актеры, режиссеры, операторы и хореографы из России, Украины, Казахстана, Болгарии, Литвы, Румынии, Кипра, Израиля, США.

В рамках киноакадемии студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером, сообщили организаторы.

Обучение в школе основывается на пяти системах: Константина Станиславского, Михаила Чехова, Евгения Вахтангова, Питера Брука, Шарля Дюллена.

  • Когда: 4 июля
  • Кто: Никита Михалков
  • О чем: о профессиональном успехе тех, кто создает кино
  • Кому смотреть: киноманам
  • Начало трансляции: в 11.00


    • Трансляция завершена.


    Запись лекции будет выложена на сайте M24.ru

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