03 мая, 16:30В мире
В Германии успешно завершилась операция по спасению горбатого кита
В Германии успешно завершилась операция по спасению горбатого кита. Его обнаружили на мели Балтийского побережья.
Попытки направить морского гиганта в более глубокие воды оказались безуспешными, а его состояние постепенно ухудшалось. Освободить попавшее в ловушку животное удалось благодаря двум предпринимателям, которые профинансировали баржу для перевозки кита в более подходящую акваторию.
