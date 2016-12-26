Тридцать пассажирских платформ отремонтировали в Москве

В течение 2016 года отремонтировано около тридцати пассажирских платформ и двух вокзалов, заявили в Центральной пригородной пассажирской компании. Более 50 пригородных поездов оборудовали Wi-Fi. Поезда курсируют по всем радиальным направлениям. На данный момент специалисты продолжают работу над новым мобильным контентом для пассажиров.

В 2017 году планируется приобретение 24 поездов, прокомментировал телеканалу "Москва 24" генеральный директор ОАО "Центральная ППК" Михаил Хромов.