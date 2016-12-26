Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря 2016, 17:35

Ж/Д и вокзалы

Тридцать пассажирских платформ отремонтировали в Москве

Тридцать пассажирских платформ отремонтировали в Москве

"Это наш город": на ж/д вокзалах Москвы появились QR-коды для связи

"Это наш город": на ж/д вокзалах появятся мобильные библиотеки

"Это наш город": запуск МЦК помог разгрузить три вокзала

"Жизнь в большом городе": вокзалы Москвы

"Это наш город": первые инфостойки появятся на вокзалах

Первые информационные стойки появятся на трех вокзалах

Избирательные участки открылись на вокзалах и в аэропортах

Москвичи отправляются на масштабный рок-фестиваль "Нашествие"

Столичным вокзалам вернули исторический облик

В течение 2016 года отремонтировано около тридцати пассажирских платформ и двух вокзалов, заявили в Центральной пригородной пассажирской компании. Более 50 пригородных поездов оборудовали Wi-Fi. Поезда курсируют по всем радиальным направлениям. На данный момент специалисты продолжают работу над новым мобильным контентом для пассажиров.

В 2017 году планируется приобретение 24 поездов, прокомментировал телеканалу "Москва 24" генеральный директор ОАО "Центральная ППК" Михаил Хромов.
вокзалы реконструкция новости ЦППК Михаил Хромов ж/д платформы Екатерина Лопарева ж/д и вокзалы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика