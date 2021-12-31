В России отменили обязательный техосмотр. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ уже вступил в силу.

Владельцам автомобилей и мотоциклов теперь не нужно получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. Обязательным техосмотр остается в том случае, если машина старше четырех лет и ее нужно поставить на учет или продать и зарегистрировать смену владельца. Закон также не касается коммерческого транспорта, включая грузовики, автобусы и такси – в этом случае водителям по-прежнему придется регулярно проходить техосмотр.

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