Путин заявил, что российская экономика достойно справляется с санкциями

Ситуация в экономике РФ требует особых усилий от властей. В целом они дают положительный эффект. Об этом заявил Владимир Путин.

Строительство восточного участка БКЛ завершено на 77%, сообщил Сергей Собянин.

Перестройка российской экономики с учетом санкций займет 1,5–2 года. Об этом рассказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.