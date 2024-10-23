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23 октября, 06:45

Транспорт

Московские инженеры готовят проект воздушного такси на основе канатно-транспортной системы

Московские инженеры готовят проект воздушного такси на основе канатно-транспортной системы

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Столичные инженеры и конструкторы из особой экономической зоны "Технополис "Москва" разрабатывают проект воздушного такси, который позволит быстро и экологично перемещаться по городу без пробок. Генеральный директор компании "Руслет" Дмитрий Сидорович отметил, что канатные дороги являются эффективным и экологически чистым видом транспорта, уступая по этому показателю только трамваю.

Уже существует несколько канатных дорог в Москве, таких как маршрут от "Лужников" до смотровой площадки на Воробьевых горах и воздушный трамвай на ВДНХ. Генеральный директор компании также подчеркнул, что технологии и материалы, используемые в производстве, являются отечественными, что позволяет сохранить зеленые насаждения и минимизировать воздействие на флору и фауну.

Компания активно сотрудничает с российскими курортами и поставляет новые запчасти, а также разрабатывает учебные программы для подготовки инженерных кадров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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