ЦБ может изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

Коридор тарифа ОСАГО планируют расширить на 26% вверх и вниз из-за подорожания запчастей. Об этом сообщили в Банке России.

После всех индексаций для неаккуратных водителей базовый тариф будет стоить более 7,5 тысячи рублей.

Вот только самих автомобилей может стать меньше. Рынок подержанных машин обвалился вслед за первичным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



