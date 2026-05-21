В Москве из-за велофестиваля и велогонки ограничат движение

С 21 по 25 мая в столице из-за весеннего велофестиваля и велогонки временно перекроют ряд улиц. До 24 мая закрыт Васильевский Спуск – от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Кроме того, 22 мая ограничат движение на Москворецкой улице.

По данным ЦОДД, 24 мая с 08:00 и до окончания мероприятий полностью перекроют Садовое кольцо в обоих направлениях. Также частично закроют движение на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова.

