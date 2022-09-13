Коридор базового тарифа ОСАГО расширили на 26% в обе стороны

Полисы ОСАГО подорожали. Раньше верхняя планка была около 6 тысяч рублей, сейчас – более 7,5 тысячи. Коридор базового тарифа расширили на 26% в обе стороны.

Как сообщили в Центробанке, это необходимо страховщикам из-за подорожания запчастей машин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.