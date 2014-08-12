"Большое интервью": Максим Ликсутов - о развитии транспорта в Москве

Столичные власти реализуют программу "1200 метров от станции метро", которая предполагает благоустройство пешеходных зон в радиусе 1200 метров от станций метрополитена. А для улучшения связанности со всеми значимыми для москвичей точками города проведут полную ревизию организации дорожного движения. Что еще делается для удобства перемещений по мегаполису и как будет развиваться городской транспорт нового поколения, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.