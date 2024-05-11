Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 11:30

Транспорт

ГИБДД начала рейд среди столичных самокатчиков и велосипедистов

ГИБДД начала рейд среди столичных самокатчиков и велосипедистов

"Москва сегодня": новая тарифная сетка начнет действовать в городском транспорте с 20 мая

Пробег ретроавтомобилей пройдет в Москве 11 мая

Строители завершили отделку стен на станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Круизные суда причалили и отправились в путешествие со столичных речных вокзалов 60 раз

Поезда на МЦД-4 будут ходить по измененному графику до 23:50 11 мая

Бесплатные автобусы будут возить москвичей 12 и 14 мая

Пассажиры в аэропорту Жуковский ждут рейс почти сутки

Застрявшим в аэропорту Жуковский на 12 часов пассажирам предложили разместиться в отеле

В аэропорту Жуковский рейс до Антальи задерживают на 12 часов

В столице 10 мая стартовал масштабный рейд ГИБДД среди самокатчиков и велосипедистов. Инспекторы останавливают пользователей СИМ, напоминают им о правилах безопасности и проверяют наличие защитной экипировки.

Меры отслеживания нарушителей ввели и кикшеринговые компании. Так, в 2024 году на электросамокатах появились номерные знаки. Кроме того, запустили линию поддержки, на которую можно позвонить и сообщить и нарушении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван КнязевВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика