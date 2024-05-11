ГИБДД начала рейд среди столичных самокатчиков и велосипедистов

В столице 10 мая стартовал масштабный рейд ГИБДД среди самокатчиков и велосипедистов. Инспекторы останавливают пользователей СИМ, напоминают им о правилах безопасности и проверяют наличие защитной экипировки.

Меры отслеживания нарушителей ввели и кикшеринговые компании. Так, в 2024 году на электросамокатах появились номерные знаки. Кроме того, запустили линию поддержки, на которую можно позвонить и сообщить и нарушении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.