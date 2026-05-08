"Аэрофлот" изменил правила провоза пауэрбанков на борту самолета

Авиакомпания "Аэрофлот" изменила правила провоза пауэрбанков. Зарядные устройства теперь нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту самолета. Один пассажир может пронести с собой не больше двух аккумуляторов.

Пауэрбанки должны лежать в легкодоступном месте: под сиденьем впереди стоящего кресла или в кармане спинки. Устройства нельзя использовать во время руления, взлета или посадки. Изменения связаны с обновлением международных требований безопасности.

