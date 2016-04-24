Москвичи стали реже жениться на Красную горку

Москвичи не хотят женится на Красную горку. Их пугает кризис и суеверия. Дело в том, что праздник в этом году выпадает на май. Этот месяц в народе считается неудачным для начала семейной жизни. Также эксперты не исключают, что уменьшение числа свадеб обусловлено экономическим кризисом. Сейчас заключить брак на Красную Горку готовы немногим более тысячи двухсот пар. В прошлом году таких было почти две тысячи. Об этом сообщают в Управлении ЗАГС Москвы.

К слову, на майские праздники отделы ЗАГС поменяют режим работы. 1, 2, 8 и 9 мая станут выходными. А с 5 по 7 число отделения работают в обычном режиме. Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".