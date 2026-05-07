Суд в Москве избрал меру пресечения для байкера, сбившего фотографа Добромилову

В Никулинском суде Москвы рассмотрели дело байкера Максима Завирюхи, который 5 мая на Большой Дорогомиловской улице сбил фотографа Ксению Добромилову. Девушка снимала заезды мотоциклистов прямо на проезжей части.

Завирюха выполнял трюк и не справился с управлением, в результате чего на скорости врезался в девушку. Она скончалась в машине скорой помощи.

Сторона обвинения настаивала на заключении под стражу. Защита выступала за домашний арест. В результате байкера отправили под домашний арест на два месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

