В Москве стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу, который пройдет в "Лужниках". Пока купить их не удастся из-за сбоя на сайте. Желающих попасть на игру просят подождать, обещая, что скоро ресурс вновь заработает.

В суперфинале на московском стадионе встретятся "Спартак" и "Краснодар". Для активных болельщиков красно-белых выделят нижние сектора на трибуне B. Фанаты соперников разместятся на нижних секторах трибуны D. Суперфинал пройдет 24 мая.

