На ВДНХ прошел флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

5 февраля на катке на ВДНХ прошел масштабный флешмоб "Вместе мы – сила" в поддержку российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Пекине. Специальными гостями стали известные деятели спорта, а провела мероприятие фигуристка Екатерина Боброва.