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01 сентября, 16:30

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Матчи итогового турнира МЛБЛ начнутся в Москве 1 сентября

Матчи итогового турнира МЛБЛ начнутся в Москве 1 сентября

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Матчи итогового турнира Межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ) начнутся в Москве 1 сентября. В столицу приехали команды со всей России.

Соревнования будут идти неделю, и участники поборются за звание чемпионов страны по баскетболу среди любителей. Как отмечают организаторы, такие турниры очень важны для развития массового спорта.

Площадкой проведения финала соревнований станет спортивный центр "Территория мяча" на Шарикоподшипниковской улице. Расписание и результаты игр опубликуют на официальном сайте лиги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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