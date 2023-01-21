Из-за непогоды на Сахалине приостановили работу паромной переправы

Добраться с Сахалина на материк и обратно будет непросто. Из-за непогоды приостановили работу паромной переправы. Уточняется, как только условия станут лучше, переправу вновь откроют. Но точные сроки не называют. Штормовое предупреждение объявлено также и на воскресенье. По сообщению синоптиков, здесь ожидают метель, снегопад и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Белый медведь решил поближе изучить российский атомный ледокол. Любопытного хищника снял экипаж корабля. Мишка, чтобы все подробно рассмотреть, даже встал на задние лапы и вытянулся вверх. Зверь встретил моярков в районе мыса Желания. В это время ледокол ждал подхода другого судна и временно не двигался.

В Якутске на автозаправочной станции вспыхнул автомобиль, прямо в момент когда к нему подошел сотрудник АЗС. Мужчина остался жив, его госпитализировали с ожогами. Возгорание потушили две пожарные машины. От автомобиля остался только корпус. Инцидент произошел на 4-м километре окружного шоссе.

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