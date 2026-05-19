Неизвестные в масках ворвались в здание редакции "Московского комсомольца"

Силовики прибыли к зданию, где располагается редакция газеты "Московский комсомолец", после сообщений о вторжении группы неизвестных людей в масках. По предварительным данным, мужчины с кувалдой ворвались в помещение, вели себя агрессивно и отказались объяснять цель визита.

Позже выяснилось, что неизвестные направились не в саму редакцию, а к арендаторам здания. Они перекрыли лифты и двери, а затем забаррикадировались на одном из этажей. Сейчас выясняется, есть ли внутри люди, которых могут удерживать.

