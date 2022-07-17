В Санкт-Петербурге сгорел пассажирский автобус. По данным МЧС, пламя вспыхнуло в моторном отсеке. Пассажиры успели покинуть салон, никто не пострадал. Из-за пожара образовалась большая пробка, движение в районе ДТП было временно перекрыто.

С начала лета это уже четвертый случай со сгоревшим автобусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

