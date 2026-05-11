Новости мира: самолет Turkish Airlines загорелся при посадке в аэропорту Непала

В столице Непала при посадке загорелся самолет Turkish Airlines. Лайнер прибыл из Стамбула в Катманду. По предварительным данным, при касании полосы лопнула шина, после чего загорелось колесо.

На борту самолета находились 289 человек, включая 11 членов экипажа. Всех эвакуировали, пострадавших нет.

В американском штате Техас полиция задержала 22 подростков, которые пытались занять территорию городского парка. Им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, хранении оружия и наркотиков.

В штате Мичиган олень забежал в здание дома престарелых. Животное пробежало по коридорам, застряло между инвалидными креслами, но выбралось и покинуло помещение.

