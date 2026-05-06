В Никулинском суде состоится заседание по делу байкера, сбившего фотографа Добромилову

В среду, 6 мая, в Никулинском суде пройдет заседание по делу байкера, который накануне насмерть сбил фотографа и модель Ксению Добромилову.

Она фотографировала байкеров, когда один из них поставил мотоцикл на заднее колесо, не справился с управлением и сбил ее. Мужчина задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности.

