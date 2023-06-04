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Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300

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Число жертв железнодорожной катастрофы на востоке Индии приблизилось к 300. Более тысячи человек ранены, многие находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Как пишет издание, больницы в городе Баласор, рядом с которым произошло крушение, переполнены. В регион продолжают прибывать медики из других индийских штатов.

Авария произошла в пятницу, 2 июня. Из-за столкновения с грузовым составом несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Позже в них врезался еще один пассажирский поезд. В общей сложности опрокинулись 17 вагонов. На месте до сих пор продолжаются восстановительные работы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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