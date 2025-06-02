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02 июня, 10:15

Происшествия

Пассажиры попавшего в ЧП под Брянском поезда смогут получить оставленные в вагонах вещи

Пассажиры попавшего в ЧП под Брянском поезда смогут получить оставленные в вагонах вещи

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Пассажиры поезда, попавшего в аварию в Брянской области, смогут получить вещи, оставленные в вагонах. Как это сделать, им расскажут по СМС. Оставить заявку на поиск и возврат вещей можно по телефону горячей линии.

На данный момент на месте происшествия ведутся восстановительные работы. Пострадавшим оказывают помощь врачи. Пассажиров с наиболее тяжелыми травмами, в том числе детей, отправили в столичные клиники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

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