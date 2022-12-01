Количество пострадавших в аварии с трамваями в Новосибирске выросло до 17

Число пострадавших в аварии с трамваями в Новосибирске выросло до 17. Троих из них госпитализировали, сообщило правительство области. У всех травмы средней степени тяжести.

Расследованием причин столкновения двух трамваев дела займется Следственный комитет, к делу также подключилась прокуратура. Пока удалось установить, что одним из трамваев фактически никто не управлял. Связано это с состоянием водителя или дело в технике – покажет служебная проверка.

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