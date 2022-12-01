Прокуратура и СК проверят школы Алтайского края, где замерзают дети

Фото: Москва 24/Роман Балаев

СК РФ по Алтайскому краю организовал доследственную проверку по факту сообщений в средствах массовой информации о низком температурном режиме в школах города Камень-на-Оби. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в местных СМИ были опубликованы сообщения жителей города, которые рассказали, что с наступлением холодов в школах наблюдается очень низкая температура. Многие дети вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде. Кроме того, часть классов из-за холода переведены на дистанционное обучение.

Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по надлежащему обеспечению теплом учреждений социальной сферы, пояснили в региональном управлении СК.

Сообщениями СМИ о ненадлежащем температурном режиме также заинтересовалась прокуратура Алтайского края. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что при выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что следователи в Казани возбудили уголовное дело против женщины, которая избила и выставила на балкон в мороз полураздетую дочь, чтобы проучить отца ребенка.



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