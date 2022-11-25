СК возбудил дело против женщины, выставившей ребенка на балкон в Казани

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Следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая избила и выставила на балкон маленькую дочь в Казани. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным "Подъема", мать избила и отправила на балкон полураздетую дочь, чтобы проучить отца. Запись с избиением ребенка она отправила мужчине.

"Потому что ты такой, не был бы таким, нормально бы все было с твоей Анечкой", – объяснила женщина свой поступок.

Детский омбудсмен Ирина Волынец рассказала, что женщина воспитывает двухгодовалую дочь и ее четырехлетнего брата-инвалида. При этом прав на еще одного ребенка она лишена.

Двое детей были госпитализированы. Омбудсмен рассказала, что врачи не обнаружили следов побоев и оценили состояние девочки и мальчика как удовлетворительное.

"Мы, когда прислали нам эту информацию, были, конечно, потрясены. В очередной раз это самое настоящее сведение счетов со своим партнером (муж он или сожитель – это пока выясняется) и использование детей. Мы сделали соответствующие запросы в МВД. Никакого нет ни оправдания, ни прощения таким родителям", – сказала Волынец.

Позже она сообщила, что отдел опеки собирает информацию для лишения женщины родительских прав.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 156, пункту "г" части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание").

По данным региональной прокуратуры, старший ребенок находится у бабушки, а двое других – под присмотром в медучреждении. В ведомстве отметили, что семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

"Надзорное ведомство даст правовую оценку действия матери ребенка, а также работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело против женщины, которая избила дочь за неумение креститься и отказ ходить в церковь в ХМАО. На опубликованном в Сети видео женщина ударила ребенка в коляске за отказ войти в храм. Она спрашивала у девочки, почему та убегает из церкви, а также потребовала от нее учиться креститься дома.



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