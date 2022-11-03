Видео с избиением ребенка в детском саду заинтересовало прокуратуру Башкирии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прокуратура начала проверку видео с избиением ребенка в детском саду в башкирском Стерлитамаке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент, зафиксированный камерой наблюдения в спальне детского сада, начали распространять в СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как дети спят в кроватках, когда к одной девочке подходит женщина и несколько раз бьет ее рукой. Затем она произносит: "Все? Получила?"

По предварительным данным прокуратуры, воспитательница младшей группы во время тихого часа нанесла удары четырехлетней девочке. В рамках проверки будет дана оценка работе сотрудников детского сада, в том числе уголовно-правовая.

Ранее следователи организовали проверку после обнаружения тела 11-летнего мальчика в одной из квартир в Ногинске. Известно, что ребенок страдал от тяжелых хронических заболеваний. Он скончался еще две недели назад. Мать мальчика рассказала, что не знает, из-за чего он умер. Она также объяснила свое двухнедельное молчание испугом и помутнением.

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