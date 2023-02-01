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Актеру Алеку Болдуину предъявлено официальное обвинение за непредумышленное убийство

Актеру Алеку Болдуину предъявлено официальное обвинение за непредумышленное убийство

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Актеру Алеку Болдуину предъявлено официальное обвинение за непредумышленное убийство, ему грозит полтора года тюрьмы. Осенью 2021 года во время съемки одной из сцен фильма "Ржавчина" Болдуин по сценарию должен был стрелять из пистолета. Но в оружии оказался один боевой патрон, которым актер убил оператора и ранил режиссера.

Обвинения предъявлены также и реквизитору, ответственному за пистолет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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