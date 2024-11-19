В ядерной доктрине РФ определили условия применения ядерного оружия

В случае, если Россия или ее союзники подвергнутся атаке оружием массового поражения, государство оставляет за собой право применить ядерное оружие. Об этом говорится в обновленной ядерной доктрине РФ.

Кроме того, там сказано, что страна рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

Среди условий применения ядерного оружия – пуск баллистических ракет по территории РФ.