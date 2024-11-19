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19 ноября, 11:30

Политика

В ядерной доктрине РФ определили условия применения ядерного оружия

В ядерной доктрине РФ определили условия применения ядерного оружия

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В случае, если Россия или ее союзники подвергнутся атаке оружием массового поражения, государство оставляет за собой право применить ядерное оружие. Об этом говорится в обновленной ядерной доктрине РФ.

Кроме того, там сказано, что страна рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

Среди условий применения ядерного оружия – пуск баллистических ракет по территории РФ.

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