Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных граждан на продукты

Украинские военные, укрывшиеся на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства.

В катакомбах комбината находятся свыше 200 гражданских, включая женщин, детей и стариков. Для их спасения российским военным приходится поддерживать контакты с нацистами "Азова" и представителями СБУ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.