Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19

Людям, переболевшим коронавирусом, следует дышать свежим воздухом, желательно морским, рассказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

Он подчеркнул, что не у всех граждан есть возможность съездить на курорт, поэтому вместо нескольких дней на море можно провести один час в соляной пещере, или галокамере. По словам врача, такие процедуры являются эффективным способом восстановить органы дыхания после COVID-19 и повысить иммунитет.

Соляной воздух также улучшает кровоснабжение и кислородный обмен в легких, добавил специалист. По его словам, при регулярном посещении соляной пещеры можно за месяц восстановиться после перенесенного коронавируса.