В Москве 18 мая температура оказалась выше, чем в Сочи и Анталье

Понедельник, 18 мая в Москве стал самым теплым днем с начала года. Днем температура воздуха достигла плюс 29 градусов, что почти на 10 градусов выше климатической нормы. Синоптики отметили, что жара в столице сохранится и в ближайшие дни.

По данным синоптиков, в Москве оказалось почти в два раза теплее, чем в Сочи, а также значительно теплее, чем в Краснодаре. Температура в столице на этой неделе также превышает показатели в Тунисе и турецкой Анталье.

