На Красной площади состоялось прохождение пеших расчетов

На Красной площади состоялся торжественный парад, в котором приняли участие пешие расчеты. В их составе – более тысячи участников спецоперации, курсанты военных училищ и военнослужащие разных родов войск.

Впервые в шествии прошли подразделения беспилотных систем, а также военнослужащие КНДР. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев, а принимал – министр обороны Андрей Белоусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

