Акция "Бессмертный полк" объединила разные страны и континенты

Разные страны и континенты объединила акция "Бессмертный полк". В индийской столице Нью-Дели развернули георгиевскую ленту длиной 81 метр и возложили цветы к мемориальной доске.

В Сеуле акцию провели у российского посольства. Участникам раздавали красные шары, листовки и георгиевские ленточки. В сквере установили колонки, из которых звучали советские военные песни и марши.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.