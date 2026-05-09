Воздушная часть парада стала одной из самых зрелищных в Москве

Воздушная часть парада Победы стала одной из самых зрелищных частей праздничных мероприятий в центре Москвы. Над столицей пролетели пилотажные группы "Русские витязи", "Стрижи" и самолеты Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

Пролет авиации наблюдали тысячи зрителей в центре города. Особое внимание привлек финальный проход самолетов, после которого гости продолжили следить за мероприятиями, проходившими у Кремля и Александровского сада.

