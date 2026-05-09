Иностранные военные впервые прошли в составе парада на Красной площади в 2010 году. Парад 2026 года впервые за 19 лет возвращается к формату без техники, а в парадном расчете в этот раз не задействованы воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также учащиеся кадетских корпусов.

Об этом и других фактах из истории парадов рассказал историк, редактор и член Союза кинематографистов России Андрей Малов-Гра в беседе в студии. Он отметил, что первый парад в честь Победы прошел 24 июня 1945 года. В советский период парады проводились нерегулярно, традиция была возобновлена в 1995 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.