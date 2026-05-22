22 мая, 14:30Общество
Эксперт сообщил об отсутствии существенных изменений в проведении ЕГЭ в 2026 году
Новых правил по проведению ЕГЭ в 2026 году не ввели, существенных изменений в процедуру экзамена по сравнению с предыдущими годами внесено не было. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.
По словам эксперта, изменения есть, но они не касаются напрямую выпускников. В этом году 6 субъектов, включая Москву, полностью переходят на отечественную операционную систему. С точки зрения выпускника это незаметно и больше сказывается на работе организаторов в аудитории.
